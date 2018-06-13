صور.. حى العمرانية يشن حملات لرفع الإشغالات استعدادا لعيد الفطر

كتب ـــ إبراهيم سالم

أكد اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة والمشرف علي حي العمرانية، أنه تم تكثيف الحملات على شوارع الأحياء بالجيزة لتحقيق الانضباط المطلوب خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، وعدم السماح بالمخالفات خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أنه يتم تنظيم حملات لرفع الإشغالات بصفة دورية.

وأضاف في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه في إطار التصدي لمخالفات البنا تم فك الشدة الخشبية لأعمدة الدور السادس فوق الأرضي مخالفا الترخيص بشارع حسني متولي من شارع الهرم، وتم مصادرة المعدات والأسمنت الموجود بالموقع، وذلك صباح اليوم الأربعاء.

وتابع، أنه تم فك الشدة الخشبية لأعمدة الدور السادس فوق الأرضي مخالفا الترخيص بشارع رمسيس من شارع الهرم، وذلك تحت إشراف نائب رئيس الحي المهندس أشرف تامر، ومساعد رئيس الحي المهندس علاء أبوزيد، وتم إيداع جميع المضبوطات بمخازن الحي.

وأوضح رئيس حي الجيزة، أنه تم فك الشدة الخشبية لقواعد الدور الأراضى بشارع مستجد من نزلة المريوطية، مساء أمس، وذلك بالتنسيق مع مجموعة كبيرة من رجال الاشغالات والمتابعة بالحي وشرطة المرافق بحي العمرانية.



حملة لرفع الإشغالات بالعمرانية



رفع الإشغالات بالعمرانية



حملة لرفع الإشغالات بالعمرانية



حملة لرفع الإشغالات بالعمرانية



حملة لرفع الإشغالات بالعمرانية



اشغالات نزلة المريوطية



حملة لرفع الإشغالات بالعمرانية



المريوطية



إزالة شدة خشبية



حملة لرفع الإشغالات بالعمرانية



حي العمرانية