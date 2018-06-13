صور.. تعرف على محطة تحصيل الرسوم الجديدة بالغردقة فى 5 معلومات

البحر الأحمر - عماد عرفة

وجه اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بإنتهاء عملية إنشاء محطة الرسوم الجديدة الواقعة شمال مدينة الغردقة، وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" 5 معلومات عن تلك المحطة تعرف عليها .

1- تقع تلك المحطة بمنطقة شمال الأحياء بالغردقة

2- تقوم بعملية الإنشاءات هيئة الطرق والكبارى

3- الهدف من إنشاء محطة تحصيل الرسوم الجديدة تطوير خدمات شبكات الطرق بمحافظة البحر الأحمر

4- تبلغ تكلفة إنشاءات محطة تحصيل الرسوم الجديدة بالغردقة 30 مليون جنيه

5- محافظ البحر الأحمر يوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال بالمحطة لتسهيل العملية المرورية بالكمين الشمالى لمدينة الغردقة



تطوير خدمات شبكات الطرق بمحافظة البحر الأحمر



تكلفة إنشاءات محطة تحصيل الرسوم 30 مليون جنية