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صور.. ترامب: قمة سنغافورة جنبت العالم "كارثة نووية"

الأربعاء، 13 يونيو 2018 03:17 ص
صور.. ترامب: قمة سنغافورة جنبت العالم "كارثة نووية" ترامب وكيم
(رويترز)
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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن القمة التاريخية التى جمعته فى سنغافورة الثلاثاء بالزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون ساهمت فى تجنيب العالم "كارثة نووية".

وقال ترامب فى تغريدة على تويتر إن "العالم خطا خطوة كبيرة إلى الوراء (مبتعدا) عن كارثة نووية محتملة".

وأضاف: "لا مزيد من عمليات اطلاق الصواريخ او التجارب النووية او الأبحاث! الرهائن عادوا الى الوطن وهم مع عائلاتهم. شكرا أيها القائد كيم، يومنا سويا كان تاريخيا!".

 

       

تدوينة ترامب
تدوينة ترامب

 

تغريدة ترامب
تغريدة ترامب
تغريدة الرئيس الأمريكي
تغريدة الرئيس الأمريكي

 


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