صور.. بشار الأسد: الاحتلال الإسرائيلى يدعم الإرهابيين بطريقة مباشرة

كتب عبد الوهاب الجندى

اتهم الرئيس السورى بشار الأسد، السلطات الأمريكية وقوات الاحتلال الإسرائيلى بالضغط على الجماعات المسلحة فى جنوب سوريا، لعدم قبول المصالحة أو الاستسلام.

وأكد الرئيس الأسد فى مقابلة مع وسائل إعلام إيرانية، إن الاحتلال الإسرائيلى يدعم الإرهابيين دعما مباشراً، وكان يستهدف بشكل مستمر القوات السورية.

وقال الرئيس السورى: "لا قواعد عسكرية إيرانية في سوريا لكن لن نتردد بالسماح بها إذا كانت هناك حاجة لها".

وعن خروج مليشيا حزب الله من الأراضى السوريى قال الأسد: "المعركة طويلة ومستمرة والحاجة لهذه القوى العسكرية ستستمر لفترة طويلة".



بشار الأسد



الرئيس السوري