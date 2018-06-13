video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 09:49 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

صور.. بشار الأسد: الاحتلال الإسرائيلى يدعم الإرهابيين بطريقة مباشرة

الأربعاء، 13 يونيو 2018 09:28 م
صور.. بشار الأسد: الاحتلال الإسرائيلى يدعم الإرهابيين بطريقة مباشرة بشار الاسد
كتب عبد الوهاب الجندى
إضافة تعليق

اتهم الرئيس السورى بشار الأسد، السلطات الأمريكية وقوات الاحتلال الإسرائيلى بالضغط على الجماعات المسلحة فى جنوب سوريا، لعدم قبول المصالحة أو الاستسلام.

وأكد الرئيس الأسد فى مقابلة مع وسائل إعلام إيرانية، إن الاحتلال الإسرائيلى  يدعم الإرهابيين دعما مباشراً، وكان يستهدف بشكل مستمر القوات السورية.

وقال الرئيس السورى: "لا قواعد عسكرية إيرانية في سوريا لكن لن نتردد بالسماح بها إذا كانت هناك حاجة لها".

وعن خروج مليشيا حزب الله من الأراضى السوريى قال الأسد: "المعركة طويلة ومستمرة والحاجة لهذه القوى العسكرية ستستمر لفترة طويلة".

 

photo_2018-06-13_21-21-13
بشار الأسد 

 

photo_2018-06-13_21-21-17
الرئيس السوري 

 

photo_2018-06-13_21-21-22
حوار بشار الأسد 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قائد مؤيد لـ"بشار الأسد": الجيش السورى يعزز دفاعاته الجوية قرب الجولان

نائب روسى: بشار الأسد أبلغنا أن الحوار مع الغرب المتغطرس "مستحيل"

فيديو وصور.. بشار الأسد يطلق قذائفه على واشنطن ولندن.. الرئيس السورى: بريطانيا دعمت فرع تنظيم القاعدة بسوريا..الوجود البريطانى والأمريكى ببلادنا "غزو"..موسكو لا تتدخل فى قراراتى..والتاريخ سيذكرنى محاربا للإرهاب

بشار الأسد يكشف عن فريق كرة القدم المفضل له

الاحتلال الإسرائيلى

بشار الأسد

سوريا

اسرائيل




لا تفوتك
بعد توقعات بترشيح وزيرتين بالتشكيل الجديد.. 8 سيدات بحكومة مصطفى مدبولى

بعد توقعات بترشيح وزيرتين بالتشكيل الجديد.. 8 سيدات بحكومة مصطفى مدبولى

السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدى

السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدى

مصر أول راعى أفريقى لمونديال 2018.. شركة Egypt-Experience & Invest تطلق حملة عالمية لترويج السياحة والاستثمار.. تخصيص مواقع إلكترونية وهاشتاجات.. وفيفا: الشركة تسعى لإبراز جمال مصر وتعزيز إمكانياتها الاستثمارية

مصر أول راعى أفريقى لمونديال 2018.. شركة Egypt-Experience & Invest تطلق حملة عالمية لترويج السياحة والاستثمار.. تخصيص مواقع إلكترونية وهاشتاجات.. وفيفا: الشركة تسعى لإبراز جمال مصر وتعزيز إمكانياتها الاستثمارية

فيديو.. الرقابة الإدارية تحارب الفساد.. تضبط عصابة الاستيلاء على السولار المدعم.. وتُسقط مسئولا بنكيا أفشى مواعيد التفتيش على شركات الصرافة.. وتلقى القبض على محام وصحفى انتحلا صفة مسئولين وتقاضيا رشاوى

فيديو.. الرقابة الإدارية تحارب الفساد.. تضبط عصابة الاستيلاء على السولار المدعم.. وتُسقط مسئولا بنكيا أفشى مواعيد التفتيش على شركات الصرافة.. وتلقى القبض على محام وصحفى انتحلا صفة مسئولين وتقاضيا رشاوى

فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم كأس العالم 2026

فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم كأس العالم 2026

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة