صور.. "برايس دالاس هوارد" تعيش أجواء Jurassic World فى العرض الخاص

كتبت : شيماء عبد المنعم

أقيم أمس الثلاثاء العرض الخاص لفيلم Jurassic World: Fallen Kingdom" لشركة Universal Pictures، فى قاعة حفلات Walt Disney بلوس أنجلوس، وحضر العرض الخاص بطلة الفيلم النجمة برايس دالاس هوارد، والتى لفتت الأنظار لها حيث ارتدت فستان أحمر أنيق، والتقطت العديد من الصور أمام ديكور العرض الخاص الذى يعبر عن اجواء الفيلن، وحضر أيضا بطل الفيلم النجم كريس برات، كما حضر أجواء العرض الخاص مخرج الفيلم ستيفن سبيلبرج.

















وتدور أحداث الجزء الجديد من السلسلة، بعد أحداث الجزء السابق منه والذي انتهي بدمار حديقة الديناصورات، إلا أن صناع العمل يعودون مرة أخرى للجزيرة التي وقعت عليها الأحداث في محاولة لإنقاد عدد من الحيوانات التي تبقت على الجزيرة بعد اطلاق بركان خامل لحممه الملتهبة تمهيدا للثوران.

وسلسلة "Jurassic World" تفترض وجود عالم الديناصورات وتُظهر الخطر الذى تحمله للبشرية، وفى الجزء الماضى سلطت الأحداث الضوء على جزيرة أيلا نوبلار التى تحتوى على العديد من الديناصورات، ولكن الفوضى تعم المكان بعد أن يتمكن ديناصور هجين معدل وراثياً يدعى "إندومينوس ريكس" من الهرب فى أنحاء الجزيرة.