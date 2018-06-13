video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:59 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. "برايس دالاس هوارد" تعيش أجواء Jurassic World فى العرض الخاص

الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:15 م
صور.. "برايس دالاس هوارد" تعيش أجواء Jurassic World فى العرض الخاص برايس دالاس هوارد
كتبت : شيماء عبد المنعم
إضافة تعليق

أقيم أمس الثلاثاء العرض الخاص لفيلم Jurassic World: Fallen Kingdom" لشركة Universal Pictures، فى قاعة حفلات Walt Disney بلوس أنجلوس، وحضر العرض الخاص بطلة الفيلم النجمة برايس دالاس هوارد، والتى لفتت الأنظار لها حيث ارتدت فستان أحمر أنيق، والتقطت العديد من الصور أمام ديكور العرض الخاص الذى يعبر عن اجواء الفيلن، وحضر أيضا بطل الفيلم النجم كريس برات، كما حضر أجواء العرض الخاص مخرج الفيلم ستيفن سبيلبرج.

2018-06-13T050308Z_270259178_RC14161E9A50_RTRMADP_3_FILM-JURASSICPARK

 

2018-06-13T050630Z_589482306_RC1520A85C60_RTRMADP_3_FILM-JURASSICPARK
2018-06-13T050743Z_780364633_RC191BB36690_RTRMADP_3_FILM-JURASSICPARK
 

 

2018-06-13T052354Z_1829827248_RC13985CF990_RTRMADP_3_FILM-JURASSICPARK
 

 

2018-06-13T052707Z_1397139209_RC15F5CF2100_RTRMADP_3_FILM-JURASSICPARK
 
2018-06-13T050343Z_1338883098_RC13051D2050_RTRMADP_3_FILM-JURASSICPARK
 

وتدور أحداث الجزء الجديد من السلسلة، بعد أحداث الجزء السابق منه والذي انتهي بدمار حديقة الديناصورات، إلا أن صناع العمل يعودون مرة أخرى للجزيرة التي وقعت عليها الأحداث في محاولة لإنقاد عدد من الحيوانات التي تبقت على الجزيرة بعد اطلاق بركان خامل لحممه الملتهبة تمهيدا للثوران.

وسلسلة "Jurassic World" تفترض وجود عالم الديناصورات وتُظهر الخطر الذى تحمله للبشرية، وفى الجزء الماضى سلطت الأحداث الضوء على جزيرة أيلا نوبلار التى تحتوى على العديد من الديناصورات، ولكن الفوضى تعم المكان بعد أن يتمكن ديناصور هجين معدل وراثياً يدعى "إندومينوس ريكس" من الهرب فى أنحاء الجزيرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طرح تريللر فيلم Jurassic World: Fallen Kingdom وعرضه يونيو المقبل

برايس دالاس هوارد

افلام هوليوود

سينما عالمية

فن عالمي

فيلم Jurassic World Fallen Kingdom




لا تفوتك
وزير النقل: غرفة عمليات لمتابعة تشغيل المترو والسكة الحديد بالعيد

وزير النقل: غرفة عمليات لمتابعة تشغيل المترو والسكة الحديد بالعيد

"السياحة والمصايف": مشاهدة مباريات كأس العالم فى 3 شواطئ بالاسكندرية

"السياحة والمصايف": مشاهدة مباريات كأس العالم فى 3 شواطئ بالاسكندرية

فيفا يحسم مستضيف كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يتحدى أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم أول مونديال بمشاركة 48 منتخباً.. مصر تدعم ممثل العرب.. وأسود الأطلسى يبحث عن الشرف العالمى بعد 4 محاولات دون نجاح

فيفا يحسم مستضيف كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يتحدى أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم أول مونديال بمشاركة 48 منتخباً.. مصر تدعم ممثل العرب.. وأسود الأطلسى يبحث عن الشرف العالمى بعد 4 محاولات دون نجاح

الفائزون بجوائز الدولة 2017.. مراد وهبة: لولا عهد السيسى لما حصلت على جائزة النيل.. وصلاح فضل شرف أعتز به.. وأحمد مراد: أغلى جائزة فى حياتى.. محمد قطب: أستحقها.. وخالد أبو الليل: تتويج للمهمشين فى التاريخ

الفائزون بجوائز الدولة 2017.. مراد وهبة: لولا عهد السيسى لما حصلت على جائزة النيل.. وصلاح فضل شرف أعتز به.. وأحمد مراد: أغلى جائزة فى حياتى.. محمد قطب: أستحقها.. وخالد أبو الليل: تتويج للمهمشين فى التاريخ

ماتقوليش قديمة.. إكسسوارات فرعونى موضة 2018 اختارى منها وكملى شياكتك

ماتقوليش قديمة.. إكسسوارات فرعونى موضة 2018 اختارى منها وكملى شياكتك

الأهلى يتمسك بـ"معلول" رغم إغراءات أوروبا

الأهلى يتمسك بـ"معلول" رغم إغراءات أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة