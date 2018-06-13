صور.. بدء مؤتمر وزيرة السياحة لإعلان فعاليات الوزارة للترويج لمصر خلال بطولة كأس العالم

كتب محمد صبحى تصوير محمد الحصرى

انطلقت قبل قليل فعاليات حفل السحور الذى تنظمه وزارة السياحة تحت رعاية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، للإعلان عن الفعاليات الهامة وخطة الوزارة للترويج لمصر خلال بطولة كأس العالم فيفا 2018 .

وينعقد المؤتمر بأحد الفنادق الكبرى الكائنة بمنطقة الهرم بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وحضور المهندس احمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، وأخرين من العاملين بقطاع السياحة.

وكانت وقعت مصر لأول مرة فى التاريخ تعاقدا رسميا مع الاتحاد الدولى لكرم القدم "فيفا"، لتصبح داعما رسميا وإقليميا لبطولة كأس العالم روسيا 2018 عن إفريقيا والشرق الأوسط، لتبدأ مع التوقيع حملة: "مصر - اكتشف واستثمر" "Egypt ... Experience ...Invest " فى الإطلاق الرسمى مع بدء فعاليات كأس العالم.

ووقع العقود فى العاصمة الروسية موسكو، السويسرى جيانى إنفانتيو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم، ومن الجانب المصرى كلا من وزير الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، ووزير السياحة رانيا المشاط.

وحرر العقود ممثلا تجاريا عن الجانبين شركة بريزنتيشن سبورتس ووقع عنها محمد كامل رئيس مجلس الإدارة، وبحضور المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، ونواب رئيس الاتحاد الدولى ومدير التسويق بالاتحاد الدولى لكرة القدم، إلى جانب كلا من المهندس أحمد مجاهد، والدكتور كرم كردى عضوا مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصرى، وثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد.