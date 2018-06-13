صور..بابا الفاتيكان يبدأ لقاءه الأسبوعى مع الجماهير بساحة القديس بطرس

كتب - بيشوى رمزى

بدأ البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، لقاءه الأسبوعى مع الجماهير فى ساحة القديس بطرس، بالفاتيكان، حيث كان بانتظاره الألاف، الذين استقبلوه استقبالا حاشدا، بينما اظهر البابا عطفه على الاطفال الصغار الذين اتوا لإلقاء التحية عليه.

ويجتمع البابا فرانسيس برعاياه فى ساحة القديس بطرس فى لقاء أسبوعى تشهده ساحة القديس بطرس فى الفاتيكان.



البابا فرنسيس بعد وصوله إلى ساحة القديس بطرس بالفاتيكان



استقبالا حاشدا من الجماهير للبابا فور وصوله إلى ساحة القديس بطرس



البابا يحي الجماهير، ولافتات لتحيته



بالون مكتوب عليه "عاش البابا فرنسيس" لتحية البابا



البابا يحى الجماهير



البابا يقبل إحدى الفتيات التى ذهبت لتحيته



المواطنون يحتفون بالبابا والبابا يحييهم



البابا على سيارته يحي الجماهير



البابا يقبل أحد الأطفال وسط مئات المواطنين الذين جاءوا لحضور لقاءه الأسبوعى