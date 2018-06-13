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صور.. القوات الشرعية باليمن على بعد 9 كيلو من مطار الحديدة

الأربعاء، 13 يونيو 2018 08:04 م
صور.. القوات الشرعية باليمن على بعد 9 كيلو من مطار الحديدة القوات الشرعية باليمن
كتب عبد الوهاب الجندى
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باتت القوات الشرعية اليمنية، التى تدعمها قوات التحالف الدولى، على بعد 9 كيلو من مطار الحديدة، فى المدينة اليمنية التى يسيطر عليها مليشيا الحوثى المدعومة إيرانيا.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية، صورًا للقوات الشرعية، على طريق مديرية الدريهمي المتاخمة لمحافظة الحديدة، وسط انهيار فى صفوف المليشيات الحوثية.

وبدأت قوات التحالف العربى، اليوم الأربعاء هجوما على مدينة الحديدة الساحلية في اليمن، بهدف استعادة السيطرة عليها وطرد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

آليات التحالف
آليات التحالف

 

تقدم قوات التحالف
تقدم قوات التحالف

 

حرق شعار الحوثي
حرق شعار الحوثي

 

ميناء الحديدة
ميناء الحديدة

 


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