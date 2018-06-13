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الأربعاء، 13 يونيو 2018 06:46 م
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صور.. القط "أخيل" يتوقع فوز روسيا فى افتتاح كأس العالم

الأربعاء، 13 يونيو 2018 06:10 م
صور.. القط "أخيل" يتوقع فوز روسيا فى افتتاح كأس العالم القط "أخيل"
أ ش أ - تصوير أ ف ب
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توقع قط متحف (الأرميتاج) فى مدينة سان بطرسبرج الروسية "أخيل"، فوز منتخب روسيا المضيف لكأس العالم 2018 فى مباراة الافتتاح غدا الخميس أمام المنتخب السعودى.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الأربعاء، أن القط "أخيل" اختار فى مراسم احتفالية بانطلاق المونديال بين صحنين لطعام القطط أحدهما يحمل علم روسيا والآخر علم السعودية ليختار دون تردد علم أصحاب الأرض.

وكانت المتحدثة باسم متحف الأرميتاج ماريا خاتونين، قد أعلنت - فى وقت سابق - جاهزية القط "أخيل" للعمل فى فترة نهائيات كأس العالم وتوقع نتائج مبارياتها، بعدما قام بذلك فى كأس القارات 2017.

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القط أخيل

 

اختيار القط أخيل
اختيار القط أخيل

 

جانب اختيار الفائز
جانب اختيار الفائز

 


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