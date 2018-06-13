صور.. الداخلية تضبط أطنان من السلع الغذائية مدعمة استولى عليها تجار

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة فى ضبط شخصين لاشتراكهما مع آخر فى تجميع الدقيق البلدى المدعم وإعادة طرحه بالأسواق، وتجميع البطاقات التموينية والاستيلاء على أموال الدعم دون علم أصحابها.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث التموين والتجارة قيام 3 أشخاص بالتواطؤ فيما بينهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى حيازة وتجميع أعداد من البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين وصرف المقررات التموينية والخبز وفارق النقاط بها دون علم أصحابها لحسابهم الشخصى، وحيازة وتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم والمخصص للمخابز البلدية لإنتاج الخبز البلدى وإعادة نخله وتعبئته داخل أجولة خاصة بالدقيق الفاخر خلافاً للحقيقة تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم استهداف المخزن، وضبط المتهمين وبحوزتهم 14 ماكينة صرف خبز، و8 بطاقات تموينية خاصة بالمواطنين، و60 جوال دقيق بلدى مدعم وزن 3 طن ، و120 جوال دقيق منخول معبأ داخل أجولة خاصة بالدقيق الفاخر وزن 6 أطنان ، و10 جوال نخالة وزنت 500 كيلو جرام، و1873 عبوة زيت طعام مدعم سلعة تموينية ، و200 كيلو جرام سكر تموينى مُدعم سلعة تموينية ، وثمانون ألف جنيه من متحصلات جريمتهم ، وكمية كبيرة من الأجولة الخاصة بالدقيق البلدى المفرغة والأجولة الخاصة بالدقيق الفاخر ، وبعض الأدوات المستخدمة فى عملية الإنتاج والتعبئة .



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