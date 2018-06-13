صور.. استقالة وزير الثقافة الإسبانى بسبب مشكلات مع الضرائب

(أ ف ب)

استقال وزير الثقافة الإسبانى مكسيم هويرتا اليوم الأربعاء بعد نشر معلومات عن مطالبته بدفع مبالغ ضريبية متأخرة.

وقال الوزير الذى أكد براءته خلال مؤتمر صحافى بعد اسبوع من تعيينه "أقدم استقالتي".

وذكرت صحيفة "ال كونفيدنسيال" الإلكترونية ان القضاء أرغم هويرتا مقدم البرامج التلفزيونية السابق على دفع أكثر من 360 ألف يورو للضرائب لأنه صرح عن دخله لسنتى 2006 و2008 عن طريق شركة لخفض ضرائبه وصرح عن تكاليف تجديد منزل ثان على أنها مصاريف مهنية.

مكسيم هويرتا



وزير الثقافة الإسبانى مكسيم هويرتا يقدم استقالته



وزير الثقافة الإسبانى مكسيم هويرتا