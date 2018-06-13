video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:55 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

شريف إسماعيل يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر

الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:21 م
شريف إسماعيل يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

بعث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المكلف بتسيير الأعمال برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

 

وجاء نصها كالتالى: "يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهانى مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وإننا يا سيادة الرئيس، إذ ننتهز هذه المناسبة، نذكر بكل الحب والتقدير عطائكم المتواصل لتحقيق النهضة الشاملة في ربوع مصر، كى ينعم شعبها الوفى بحياة كريمة ومستقبل مشرق، سائلين المولى عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم وأن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى شعب مصر وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والسلام".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مسلمو العالم يستعدون لاستقبال عيد الفطر

الداخلية تضبط 308 مركب نيلي ومعدية مخالفة قبل عيد الفطر

محافظ السويس: فرق إنقاذ بحرى بجميع شواطئ العين السخنة فى عيد الفطر

"مصر للسياحة": 95% ارتفاعا بحجوزات الفنادق تزامنا مع عيد الفطر

عيد الفطر

رئيس الوزراء

مصر

اخبار مصر

شريف اسماعيل




لا تفوتك
وزير النقل: غرفة عمليات لمتابعة تشغيل المترو والسكة الحديد بالعيد

وزير النقل: غرفة عمليات لمتابعة تشغيل المترو والسكة الحديد بالعيد

"السياحة والمصايف": مشاهدة مباريات كأس العالم فى 3 شواطئ بالاسكندرية

"السياحة والمصايف": مشاهدة مباريات كأس العالم فى 3 شواطئ بالاسكندرية

فيفا يحسم مستضيف كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يتحدى أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم أول مونديال بمشاركة 48 منتخباً.. مصر تدعم ممثل العرب.. وأسود الأطلسى يبحث عن الشرف العالمى بعد 4 محاولات دون نجاح

فيفا يحسم مستضيف كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يتحدى أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم أول مونديال بمشاركة 48 منتخباً.. مصر تدعم ممثل العرب.. وأسود الأطلسى يبحث عن الشرف العالمى بعد 4 محاولات دون نجاح

الفائزون بجوائز الدولة 2017.. مراد وهبة: لولا عهد السيسى لما حصلت على جائزة النيل.. وصلاح فضل شرف أعتز به.. وأحمد مراد: أغلى جائزة فى حياتى.. محمد قطب: أستحقها.. وخالد أبو الليل: تتويج للمهمشين فى التاريخ

الفائزون بجوائز الدولة 2017.. مراد وهبة: لولا عهد السيسى لما حصلت على جائزة النيل.. وصلاح فضل شرف أعتز به.. وأحمد مراد: أغلى جائزة فى حياتى.. محمد قطب: أستحقها.. وخالد أبو الليل: تتويج للمهمشين فى التاريخ

ماتقوليش قديمة.. إكسسوارات فرعونى موضة 2018 اختارى منها وكملى شياكتك

ماتقوليش قديمة.. إكسسوارات فرعونى موضة 2018 اختارى منها وكملى شياكتك

الأهلى يتمسك بـ"معلول" رغم إغراءات أوروبا

الأهلى يتمسك بـ"معلول" رغم إغراءات أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة