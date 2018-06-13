شريف إسماعيل يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر

بعث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المكلف بتسيير الأعمال برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء نصها كالتالى: "يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهانى مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وإننا يا سيادة الرئيس، إذ ننتهز هذه المناسبة، نذكر بكل الحب والتقدير عطائكم المتواصل لتحقيق النهضة الشاملة في ربوع مصر، كى ينعم شعبها الوفى بحياة كريمة ومستقبل مشرق، سائلين المولى عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم وأن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى شعب مصر وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والسلام".