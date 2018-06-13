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شاهد فى دقيقة.. أسعار تذاكر القطارات المكيفة والـ vipوالعادية فى العيد

الأربعاء، 13 يونيو 2018 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. أسعار تذاكر القطارات المكيفة والـ vipوالعادية فى العيد القطارات المكيفة والـ vip
كتب ـ رضا حبيشى
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يقدم "اليوم السابع" خدمة معرفة تكلفة تذاكر قطارات الخطوط الرئيسية بكافة أنواعها سواء المكيفة أو العادية أو الـvip، بمناسبة عيد الفطر المبارك وتزايد الإقبال على السفر واستقلال القطارات فى العيد.

 


 

1ـ خط القاهرة ـ الإسكندرية:
 

 الأولى مكيف 51 جنيها للكوامل و38 جنيها للأنصاف

الثانية مكيف 30 جنيها للكوامل و26 جنيها للأنصاف

قطارات الـ vip تذاكر الدرجة الأولى 100 جنيه

الدرجة الثانية قطار vip  سعرها 70 جنيها


 

2 ـ خط القاهرة ـ طنطا
 

الأولى مكيف 30 جنيها للكوامل و25 جنيها للأنصاف

الثانية مكيف 20 جنيها للكوامل و18 جنيها للأنصاف


 

3ـ-  خط القاهرة ـ مرسى مطروح
 

الأولى مكيف 94 جنيها للكوامل و64 جنيها للأنصاف

الثانية مكيف 50 جنيها للكوامل و40 جنيها للأنصاف


 

4ـ خط القاهرة ـ أسيوط
 

الأولى مكيف 76 جنيها للكوامل و53 جنيها للأنصاف

الثانية مكيف 42 جنيها للكوامل و34 جنيها للأنصاف

قطار الـ  vip الدرجة الأولى بـ 135 جنيها

قطار الـ vip الدرجة الثانية  بـ 85 جنيها


 

5ـ خط القاهرة ـ سوهاج
 

الأولى مكيف 87 جنيها للكوامل و60 جنيها للأنصاف

الثانية مكيف 46 جنيها للكوامل و38 جنيها للأنصاف

قطار الـ vip الدرجة الأولى بـ 155 جنيها

قطار الـ vip  الدرجة الثانية بـ 95 جنيها


 

6ـ خط القاهرة ـ قنا
 

 الأولى مكيف 103 جنيهات للكوامل و69 جنيها للأنصاف

الثانية مكيف 55 جنيها للكوامل و43 جنيها للأنصاف

قطار الـ vip الدرجة الأولى بـ  185 جنيها

قطار الـ vip الدرجة الثانية 110 جنيهات


 

7ـ خط القاهرة ـ الأقصر
 

الأولى مكيف 109 جنيهات للكوامل و75 جنيها للأنصاف

الثانية مكيف 57 جنيها للكوامل و45 جنيها للأنصاف

قطار الـ vip الدرجة الأولى بـ 195 جنيها

قطار الـ vip الدرجة الثانية  115 جنيها


 

8ـ خط القاهرة ـ أسوان
 

الأولى مكيف 132 جنيها للكوامل و90 جنيها للأنصاف

الثانية مكيف 67 جنيها للكوامل و52 جنيها للأنصاف

قطار الـ vip الدرجة الأولى بـ  235 جنيها

قطار الـ vip الدرجة الثانية  135 جنيها

 


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