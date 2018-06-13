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شاهد طوابع هيئة البريد ببطولات كأس العالم للمنتخبات المصرية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 11:02 ص
شاهد طوابع هيئة البريد ببطولات كأس العالم للمنتخبات المصرية طابع تذكارى
كتبت: هبة السيد
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تصدر الهيئة القومية البريد طابع تذكارى بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتى تستضيفها روسيا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو 2018، ويشارك به المنتخب المصرى الوطنى حيث انتهت الهيئة من التصميم النهائى للطابع والذى سيصدر رسميا عقب اعتماده.


طوابع الاحتفال بالصعود لكأس العالم 1990

 

ويضم الأرشيف الرقمى للطوابع المصرية أكثر من 2300 طابع تقوم بتغطية الفترة الزمنية من 1866م حتى العصر الحالى، وتضم المجموعة أنواعا مختلفة من الطوابع، مثل طوابع البريد العادى أو البريد الحكومى أو البريد الجوى أو الطوابع التذكارية، والتى تغطى عددا كبيرا من الأحداث المهمة فى تاريخ مصر والعالم العربى.


طابع الاحتفال بصعود مصر لنهائيات كأس العالم لكرة السلة

وعادة ما تصدر الهيئة طوابع تذكارية خلال المناسبات والفعاليات التى تشارك بها المنتخبات الوطنية بكافة الأنشطة الرياضية على المستوى القارى أو العالمى، وفيما يلى أبرز الطوابع التذكارية التى أصدرتها الهيئة والتى حصلت عليها اليوم السابع بشكل حصرى من الهيئة القومية للبريد


طوابع الاحتفال بالصعود لكأس العالم لكرة اليد رجال


طابع كأس العالم 1990

طوابع الاحتفال بكأس العالم للشباب بـ2009


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