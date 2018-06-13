سقوط جزء من عقار بمنطقة ستانلى دون إصابات بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

انهار جزء من عقار بمنطقة ستانلى بالإسكندرية على سيارتين كانتا متواجدتين أمام العقار وحدوث تلفيات بهما دون حدوث إصابات بشرية.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول الرمل، من إدارة شرطة النجدة، بسقوط جزء من سور سطح العقار شارع عبد العزيز فهمى منطقة ستانلى.

وانتقل مأمور وضباط القسم، وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين أن العقار مساحته 300 متر مربع تقريباً "بناء قديم" مكون من "7" طوابق بكل طابق شقتين "مأهول بالسكان" وسقوط جزء من طبقة أسمنتية "محارة" بسور سطح العقار المشار إليه بطول 1.5 متر على السيارتين رقمى "س ق م" مصر ملك "ا ع ع" 27 سنة، موظف مقيم بمنطقة سابا باشا دائرة القسم ، و"س و م" مصر ملك "ط ع م" 60 سنة بالمعاش، مقيم منطقة سيدى بشر قبلى دائرة قسم شرطة أول المنتزه، "تصادف وقوفهما أسفل العقار محل البلاغ، مما أدى لحدوث تلفيات بهما "دون حدوث إصابات".

وبسؤال قائدى السيارتين، اتهما مالك واتحاد ملاك العقار بالتسبب فى إحداث التلفيات بسيارتهما، وتم إخطار عمليات المحافظة وحى شرق لاتخاذ اللازم، وتم وضع حواجز حديدية أمام العقار لتأمين المارة، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول الرمل وجارى العرض على النيابة.