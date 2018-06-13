سفير السعودية بالولايات المتحدة: تحرير الحديدة دعم لإرادة شعب اليمن الحرة

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أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة أن تحرير مدينة الحديدة بمثابة دعم لإرادة شعب اليمن الحر.

وقال الأمير خالد بن سلمان - عبر تغريدة على حسابه فى موقع تويتر حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأربعاء - إن "عمليات التحالف لتحرير مدينة الحديدة هى استمرار لدعم المملكة ودول التحالف للشعب اليمنى الشقيق ونصرة لإرادته الحرة فى وجه ميليشيات الفوضى والدمار المدعومة من إيران".

وأطلقت قوات الجيش اليمنى والمقاومة، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، رسميا فجر اليوم الأربعاء، معركة تحرير مدينة وميناء الحديدة غرب اليمن، بعد رفض ميليشيات الحوثى القبول بالحلول السلمية.

وأكد مصدر عسكرى أن عمليات برية واسعة النطاق، معززة بغطاء جوى وبحرى من التحالف، بدأت بالزحف صوب مدينة الحديدة، فى أكثر من محور.

وكان الجيش اليمنى قد دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة، خلال الساعات الماضية، إلى مشارف الحديدة ورفع جاهزيته القتالية وانتشاره على خطوط المواجهة لبدء معركة الحسم لتحرير المدينة.