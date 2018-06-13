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سعر اليورو اليوم الأربعاء 13-6-2018 وتراجع العملة الاوروبية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:59 م
سعر اليورو اليوم الأربعاء 13-6-2018 وتراجع العملة الاوروبية يورو - أرشيفية
كتبت- دانه الحديدى
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تراجع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 13-6-2018، بشكل ملحوظ بمختلف البنوك العاملة فى مصر،  مسجلا فى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى، 20.85 جنيه للشراء، و 21.01 جنيها للبيع.

 

ووفقاً لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر اليورو الأوروبى فى تعاملات اليوم، والتى جائت كالتالى..

 

سعر صرف اليورو اليوم
سعر صرف اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

20.97 جنيه للشراء

21.13 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

20.85 جنيه للشراء

21.01 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

20.85 جنيه للشراء

21.01 جنيه للبيع

 

صرف اليورو
صرف اليورو

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 

20.85 جنيه للشراء

21.01 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولىcib

 

20.84 جنيه للشراء

21.01 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

20.86 جنيه للشراء

21.01 جنيه للبيع

 

سعر صرف اليورو
سعر صرف اليورو

 

وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

 

قال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، إن محطات التوليد الجديدة توفر مليار دولار سنويا فى استهلاك الوقود.

 

وأضاف وزير الكهرباء خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن الأسعار الجديدة للمحطات، أن تكلفة محطات التوليد الجديدة لشركة سيمنز تبلغ 6 مليارات يورو.

 


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