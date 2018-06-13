سعر الدولار اليوم الأربعاء 13-6-2018 واستقرار العملة الأمريكية

كتبت: دانه الحديدى

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13-6-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، فيما انخفض سعر العملة الامريكية بقيمة قرشا واحدا بالبنك التجارى الدولى وبنك القاهرة، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع.

وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك العاملة فى مصر، والتى جائت كالتالى..



سعر الدولار اليوم

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.91 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع



سعر صرف الدولار

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولىcib

17.77 جنيه للشراء

17.87 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع



سعر الدولار

"الثروة المعدنية" تتسلم 1.1 مليون دولار أرباح منجم السكرى

قال يوسف الراجحى المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت" والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول تسلمت 1.1 مليون دولار تحت حساب الأرباح من منجم السكرى خلال شهر مايو الماضى‪.

يذكر أن شركتين لإنتاج الذهب تعملان فى مصر حاليا، هما الشركة الفرعونية الأسترالية بمنجم السكرى، وشركة "ماتزهولدنج" القبرصية التى تعمل فى منجم "حمش"، إضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما "آتون ميننج" الكندية، و"ثانى دبى" الإماراتية‪.