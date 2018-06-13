video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 06:29 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

زعيم المتمردين بجنوب السودان يقبل دعوة إثيوبيا لإجراء محادثات مع الرئيس سلفا كير

الأربعاء، 13 يونيو 2018 05:01 م
زعيم المتمردين بجنوب السودان يقبل دعوة إثيوبيا لإجراء محادثات مع الرئيس سلفا كير سيلفا كير رئيس جنوب السودان
رويترز
إضافة تعليق

قال متحدث باسم زعيم المتمردين فى جنوب السودان ريك مشار اليوم الأربعاء إن مشار وافق على دعوة وجهها له رئيس وزراء إثيوبيا لحضور محادثات مع رئيس جنوب السودان سلفا كير فى أديس أبابا الأسبوع المقبل.

وأضاف المتحدث فى بيان عبر البريد الإلكترونى "ترحب الحركة بهذه الدعوة... ستقطع شوطا كبيرا فى سبيل بناء الثقة فى عملية السلام".

وذكر البيان أن مشار المحتجز رهن الإقامة الجبرية فى جنوب أفريقيا تلقى دعوة من رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد لحضور المحادثات يوم 20 يونيو، وأضاف أن الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) ستقود المحادثات.

ولم يرد تعليق من حكومة جنوب السودان أو إيجاد.

وسيكون الاجتماع أول لقاء بين كير ومشار، الذى كان يشغل منصب نائب الرئيس، منذ انهيار اتفاق للسلام بين الحكومة وحركة مشار المتمردة فى أغسطس 2016.

وقتل عشرات الآلاف فى الحرب الأهلية التى اندلعت أواخر 2013 عندما تمردت القوات الموالية لمشار على الحكومة، وتواجه كل الأطراف المشاركة فى الحرب، التى باتت متعددة الأطراف وأكثر تعقيدا فى الوقت الراهن، اتهامات من الأمم المتحدة ومنظمات أخرى بارتكاب فظائع بحق المدنيين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جنوب السودان يصدر فئة أعلى من العملة الورقية مع استمرار التضخم

أفريقيا × أسبوع.. مجلس الأمن يحذر من المجاعة بالصومال.. سقوط كويكب جنوب القارة.. فرار 180 نزيلا بسجن نيجيرى.. الخرطوم تلغى الاتفاقات الدفاعية مع بيونج يانج.. والأمم المتحدة تدعم زيادة العقوبات ضد جنوب السودان

عمر البشير يعرض استضافة محادثات بين طرفى النزاع فى جنوب السودان

الأمم المتحدة تدعم زيادة العقوبات ضد جنوب السودان

مجلس الأمن يمدد العقوبات على جنوب السودان حتى منتصف يوليو

جنوب السودان يطالب مجلس الأمن بدعم السلام والضغط على المعارضة

جنوب السودان ترحب بدور الصين كوسيط للسلام لإنهاء الحرب الأهلية

جنوب السودان

سيلفا كير

إثيوبيا

أخبار إثيوبيا

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
بعد توقعات بترشيح وزيرتين بالتشكيل الجديد.. 8 سيدات بحكومة مصطفى مدبولى

بعد توقعات بترشيح وزيرتين بالتشكيل الجديد.. 8 سيدات بحكومة مصطفى مدبولى

السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدى

السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدى

مصر أول راعى أفريقى لمونديال 2018.. شركة Egypt-Experience & Invest تطلق حملة عالمية لترويج السياحة والاستثمار.. تخصيص مواقع إلكترونية وهاشتاجات.. وفيفا: الشركة تسعى لإبراز جمال مصر وتعزيز إمكانياتها الاستثمارية

مصر أول راعى أفريقى لمونديال 2018.. شركة Egypt-Experience & Invest تطلق حملة عالمية لترويج السياحة والاستثمار.. تخصيص مواقع إلكترونية وهاشتاجات.. وفيفا: الشركة تسعى لإبراز جمال مصر وتعزيز إمكانياتها الاستثمارية

فيديو.. الرقابة الإدارية تحارب الفساد.. تضبط عصابة الاستيلاء على السولار المدعم.. وتُسقط مسئولا بنكيا أفشى مواعيد التفتيش على شركات الصرافة.. وتلقى القبض على محام وصحفى انتحلا صفة مسئولين وتقاضيا رشاوى

فيديو.. الرقابة الإدارية تحارب الفساد.. تضبط عصابة الاستيلاء على السولار المدعم.. وتُسقط مسئولا بنكيا أفشى مواعيد التفتيش على شركات الصرافة.. وتلقى القبض على محام وصحفى انتحلا صفة مسئولين وتقاضيا رشاوى

فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم كأس العالم 2026

فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم كأس العالم 2026

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة