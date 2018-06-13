روسيا تصف خطة حلف الأطلسى القتالية بأنها ضربة لأمن أوروبا

رويترز

قالت روسيا، اليوم الأربعاء، إن خطة حلف شمال الأطلسى الجديدة لتعزيز استعدادها القتالى فى أوروبا ستزيد من تدهور الأمن فى القارة مضيفة أنها ستضعها فى حسبانها فى تخطيطها العسكرى.

وكان مسؤولون أوروبيون قالوا الأسبوع الماضى إن الولايات المتحدة تضغط على حلفائها الأوروبيين لتجهيز المزيد من كتائب حلف شمال الأطلسى وسفنه وطائراته للقتال وذلك فى مسعى جديد لتعزيز قوة الحلف على ردع أى هجوم روسى.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية الروسى انتقاده للخطة قائلا إن موسكو ستتخذ كل الإجراءات العسكرية اللازمة لضمان أمنها.