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رسالة ضابطات مكافحة العنف ضد المرأة للفتيات: "إنزلوا فى العيد.. متخافوش"

الأربعاء، 13 يونيو 2018 07:45 م
رسالة ضابطات مكافحة العنف ضد المرأة للفتيات: "إنزلوا فى العيد.. متخافوش" ضابطات مكافحة التحرش
دينا الحسيني
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"إنزلى واتفسحى ومتتردديش إنك تبلغى لو حد ضايقك أو اتعرضلك، نحن متواجدون بكل مكان"، بهذه الكلمات وجهت ضابطات مكافحة جرائم العنف ضد المرأة رسالة طمأنة للفتيات والسيدات قبل 48 ساعة من استقبال أيام عيد الفطر المبارك.

وأنهت إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، التابعة لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، كافة الاستعدادات لتأمين المتنزهات العامة خلال احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، ووجه وزير الداخلية بتحرير محاضر فورية للمتحرشين، والتصدى للمعاكسات.

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وشملت خطة تأمين السيدات بالشوارع، الدفع بعدد من ضابطات وأفراد قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بأماكن التجمعات الكبرى، ومن بينها دور السينما بوسط القاهرة، والمتنزهات العامة، مثل حديقة الفسطاط بمصر القديمة، والحديقة الدولية بمدينة نصر، والمراكز التجارية الشهيرة، لسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفورى معها، فضلاً عن الانتشار الأمنى الكثيف فى الشوارع، وتواجد الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة، الذى ساهم بشكل كبير فى تقليص ظاهرة التحرش فى مصر، مؤكدة أن دور ضابطات وضباط الإدارة ليس مواجهة التحرش فقط، وإنما توعية الشباب والفتيات لمكافحته فكريا.

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ووجهت الضابطات بالإدارة عدة نصائح للفتايات، أبرزها أن يأخذن حذرهن أثناء سيرهن فى الشارع،  ألا يسرن في طرق مظلمة، وألا يستقللن سيارة تاكسي بمفردهن، وأن يكون برفقتهن أشخاص آخرين أثناء سيرهن فى الشارع، وأن يضعن رقم الهاتف الخاص بوالدهن أو أقرب الأشخاص إليهن فى مقدمة أرقام هواتفهن، للاتصال بهم حال تعرضهن لمكروه لا قدر الله، وإذا تعرضن للمضايقات عليهن أن يتعاملن بقوة ولا يهبن المتحرش.

وناشدت الضابطات بقسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، الفتيات والسيدات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتحرشين، وتحرير المحاضر اللازمة لهم لردعهم، وضمان عدم عودتهم لارتكاب مثل تلك الجرائم التى تمثل انتهاكا للإنسانية، مؤكدة أن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتحرش هو الضمانة الوحيدة للقضاء على تلك الظاهرة.

وحدد قطاع حقوق الإنسان الأرقام التالية لتلقي بلاغات المعاكسات والتحرش وهي 01126977222 – 01126977333 - 01126977444


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