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الأربعاء، 13 يونيو 2018 02:00 م
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رئيس وزراء بلغاريا يقترح التعاون مع إسرائيل لإنتاج طائرات بدون طيار

الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:23 م
رئيس وزراء بلغاريا يقترح التعاون مع إسرائيل لإنتاج طائرات بدون طيار طائرة اسرائيلية بدون طيار
رويترز
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قال رئيس الوزراء البلغارى بويكو بوريسوف، اليوم الأربعاء، إن بلاده مهتمة بالتعاون مع إسرائيل لإنتاج طائرات بدون طيار.

وأضاف بوريسوف مخاطبا الصحفيين قبل لقائه نظيره الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى القدس "سنناقش ما إذا كان بوسعنا أن نقوم بإنتاج مشترك فى مجال الدفاع خاصة إنتاج هذا السلاح شديد الحداثة والقوة، الطائرات بدون طيار".

وتنافس إسرائيل الولايات المتحدة كأكبر مصدرى الطائرات بدون طيار، وتتعاون مع روسيا والهند فى تقنيات هذه الطائرات.

وأفادت بيانات حكومية صدرت الشهر الماضى بأن مبيعات الطائرات بدون طيار شكلت اثنين فى المئة من المبيعات الدفاعية الإسرائيلية فى 2017. وبلغ إجمالى قيمة مبيعات الدفاع فى ذلك العام 9.2 مليار دولار.

 

 


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