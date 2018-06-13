رئيس وزراء الكونجو: الرئيس كابيلا لن يترشح لولاية ثالثة

(رويترز)

قال برونو تشيبالا رئيس وزراء جمهورية الكونجو الديمقراطية إن الرئيس جوزيف كابيلا لن يترشح لولاية ثالثة فى الانتخابات القادمة المقررة فى ديسمبر لأن القيود الدستورية على فترات الرئاسة تمنعه من ذلك.

وقال تشيبالا فى مقابلة مع رويترز على هامش المنتدى الاقتصادى الدولى للأمريكتين فى مونتريال يوم الثلاثاء "الانتخابات ستجرى دون مشاركة الرئيس كابيلا الذى سيلتزم بروح ونص الدستور".

جاءت تصريحات تشيبالا بعد ظهور مؤشرات على أن كابيلا، الذى خلف والده لوران بعد اغتياله فى 2001، يستعد لخوض الانتخابات سعيا للفوز بولاية ثالثة، وقالت تشيبالا إن الانتخابات ما زالت مقررة فى 23 من ديسمبر