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الأربعاء، 13 يونيو 2018 06:27 م
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رئيس الوزراء اليمنى: النصر على مليشيا الحوثى قادم لا محالة

الأربعاء، 13 يونيو 2018 06:04 م
رئيس الوزراء اليمنى: النصر على مليشيا الحوثى قادم لا محالة رئيس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دغر
أ ش أ
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أكد رئيس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم الأربعاء، أن النصر على ميلشيا الحوثى قادم لا محالة، وأن الدولة الاتحادية التى اتفق عليها اليمنيون فى مخرجات الحوار الوطنى هى الطريق الوحيد والضامن لخروج اليمن من هذه الأزمة، داعيًا الجميع إلى الالتفاف حول الشرعية والمضى قدمًا فى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وقال رئيس الوزراء اليمنى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية، بمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير العاصمة المؤقتة عدن من الميلشيا الحوثية - "كنّا قبل 3 سنوات نقاتل من أجل تحرير عدن واليوم أصبحنا نقاتل على أعتاب صنعاء والحديدة وتعز، ونحقق انتصارات كبيرة متتالية ستتوج باستعادة الدولة وكافة المحافظات من قبضة هذه الميلشيا".

وأضاف بن دغر: "أن تحرير عدن، حافظ على الجمهورية والدولة الاتحادية وأسقط مشروع الإمامة الكهنوتية، وكان هناك خطر داهم على بلادنا والمنطقة العربية والعالمية من قبل إيران وأذرعها الإرهابية، ولكن التحالف العربى أوقف ذلك التهديد وحقق انتصارات عظيمة أدت إلى تحرير 85 % من الأرض".
وشدد على ضرورة أن يكون هناك وعى مجتمعى فاعل من أجل الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، مشيرا إلى أن العالم وقف مع اليمن لمواجهة خطر الميليشيا والتهديد الإيرانى للملاحة الدولية، ولهذا لن يكون هناك أى تفاوض خارج المرجعيات الثلاث المتمثلة فى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى وقرار مجلس الأمن الدولى 2216.

ولفت بن دغر إلى أن هناك توافقا تاما مع التحالف العربى الذى ضم معظم الدول العربية وحصل على تأييد دولى لإنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية.


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