رئيس الوزراء الماليزى: اليابان استمعت لمشاكلنا وتعهدت بالمساعدة

كوالالمبور(أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء الماليزى الدكتور مهاتير محمد أن حكومة بلاده سوف تحقق نجاحا منقطع النظير بعد زيارته إلى اليابان مؤخرا.

ونقلت وكالة أنباء "برناما" الماليزية عن مهاتير قوله "إن نظيره اليابانى شينزو آبى قد أمضى وقتاً طويلاً لسماع المشاكل التى تواجه ماليزيا، ليؤكد أنه سيبذل قصارى جهده لمساعدة ماليزيا.

واقترح رئيس الوزراء الماليزى على نظيره اليابانى إنشاء فرع للجامعة اليابانية فى ماليزيا لتعزيز مكانتها فى مجال التعليم، خاصة أن بلاده تعتبر موقعا جيدا لهذا الغرض بسبب تكلفتها الرخيصة.

وقال " إذا تحقق هذا الأمر، فإن المزيد من الماليزيين يمكنهم الحصول على نهج التعليم الياباني، وأن الدول الفقيرة فى أفريقيا وآسيا يمكن أيضا إرسال طلابها إلى ماليزيا للحصول على هذا التعليم دون الحاجة إلى الذهاب إلى اليابان المعروفة بتكلفتها المرتفعة".

وذكر أنه أخبر آبى أن دولا مثل أستراليا والصين وغيرها قد أنشأت فروعا لجامعتها فى ماليزيا.