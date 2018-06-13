video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 10:31 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الوزراء الماليزى: اليابان استمعت لمشاكلنا وتعهدت بالمساعدة

الأربعاء، 13 يونيو 2018 08:42 ص
رئيس الوزراء الماليزى: اليابان استمعت لمشاكلنا وتعهدت بالمساعدة رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد
كوالالمبور(أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد رئيس الوزراء الماليزى الدكتور مهاتير محمد أن حكومة بلاده سوف تحقق نجاحا منقطع النظير بعد زيارته إلى اليابان مؤخرا.

ونقلت وكالة أنباء "برناما" الماليزية عن مهاتير قوله "إن نظيره اليابانى شينزو آبى قد أمضى وقتاً طويلاً لسماع المشاكل التى تواجه ماليزيا، ليؤكد أنه سيبذل قصارى جهده لمساعدة ماليزيا.

واقترح رئيس الوزراء الماليزى على نظيره اليابانى إنشاء فرع للجامعة اليابانية فى ماليزيا لتعزيز مكانتها فى مجال التعليم، خاصة أن بلاده تعتبر موقعا جيدا لهذا الغرض بسبب تكلفتها الرخيصة.

وقال " إذا تحقق هذا الأمر، فإن المزيد من الماليزيين يمكنهم الحصول على نهج التعليم الياباني، وأن الدول الفقيرة فى أفريقيا وآسيا يمكن أيضا إرسال طلابها إلى ماليزيا للحصول على هذا التعليم دون الحاجة إلى الذهاب إلى اليابان المعروفة بتكلفتها المرتفعة".

وذكر أنه أخبر آبى أن دولا مثل أستراليا والصين وغيرها قد أنشأت فروعا لجامعتها فى ماليزيا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مهاتير محمد يدعو اليابان للاستثمار فى ماليزيا

مهاتير محمد

ماليزيا

اليابان

رئيس وزراء اليابان




لا تفوتك
شركة المترو تعلن مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة فى أيام العيد

شركة المترو تعلن مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة فى أيام العيد

ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجعية لعام 2017

ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجعية لعام 2017

اعرف أحوال "الفراعنة" قبل انطلاق المونديال.. أحلام الملايين تتوقف على محمد صلاح.. الحضرى يستعد لكتابة التاريخ.. الننى وفايز يطالبان الجماهير بالمساندة.. وجلسة تصوير "الفيفا" تؤكد ارتفاع الروح المعنوية للمنتخب

اعرف أحوال "الفراعنة" قبل انطلاق المونديال.. أحلام الملايين تتوقف على محمد صلاح.. الحضرى يستعد لكتابة التاريخ.. الننى وفايز يطالبان الجماهير بالمساندة.. وجلسة تصوير "الفيفا" تؤكد ارتفاع الروح المعنوية للمنتخب

أبرز أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل "ضد مجهول".. فراس سعيد يرسل ورقة طلاق غادة عبد الرازق.. ودياب يسرق أموال زوج شقيقته من مكتبه.. واتفاق غادة ومحمد جمعة لتسليم قاتل ابنتها

أبرز أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل "ضد مجهول".. فراس سعيد يرسل ورقة طلاق غادة عبد الرازق.. ودياب يسرق أموال زوج شقيقته من مكتبه.. واتفاق غادة ومحمد جمعة لتسليم قاتل ابنتها

"الثروة المعدنية" تتسلم 1.1 مليون دولار أرباح منجم السكرى

"الثروة المعدنية" تتسلم 1.1 مليون دولار أرباح منجم السكرى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة