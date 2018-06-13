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دى ميستورا: إيران وروسيا وتركيا ستبحث فى جنيف تشكيل لجنة دستورية سورية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 02:50 م
دى ميستورا: إيران وروسيا وتركيا ستبحث فى جنيف تشكيل لجنة دستورية سورية دى ميستورا
رويترز
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قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دى ميستورا فى بيان اليوم الأربعاء إن مسؤولين كبارا من إيران وروسيا وتركيا سيجتمعون فى جنيف يومى 18 و19 يونيو لإجراء مشاورات مع الأمم المتحدة بشأن تشكيل لجنة دستورية لسوريا.

وأضاف البيان أن دى ميستورا سيوجه الدعوة لاحقا لدول أخرى لإجراء مشاورات متصلة بالأمر.

ودى ميستورا مكلف باختيار أعضاء اللجنة التى يُتوقع أن تعيد كتابة الدستور السورى مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات جديدة فى إطار إصلاح سياسى لما بعد انتهاء الحرب.


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