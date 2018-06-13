دعاء "ليلة القدر" بأكثر من صيغة.. تعرف عليه

كتب – إسماعيل رفعت

كل ما خرج من القلب قاصدا باب الله لرضى الرب، وطلب العون كان أقرب مهما أختلفت اللغة، والتعبيرات، المعقدة أو البسيطة.. بهذه الكلمات عبر العلماء عن صيغة دعاء ليلة القدر الأقرب والأرجى إجابة من العبد لربه، لكن ذلك لا يقلل من قيمة الأدعية المأثورة عن النبى فى ليلة القدر والتى هى كالتالى:

اللّهم ارزقنى فضل قيام ليلة القدر، وسهل أمورى فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيرى وحطّ عنى الذنب والوزر، يا رؤوفاً بعبادك الصالحين، إلهى وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللّهم ما قسمت فى هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

اللّهم ارزقنا عملاً صالحاً يُقرّبنا إلى رحمتك، ولساناً ذاكراً شاكراً لنعمتك، وثبتنا اللّهم بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة، إلهى ربح الصائمون، وفاز القائمون، ونجا المخلصون، ونحن عـبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وجُدْ علينا بفضلك ومِنَّتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

يا رب ارزق أمى وأبى فرحاً لا ينتهي، وسعادة تنسيهم هموم الدنيا ومشاكلها، وارزقهم صحة فى البدن وراحة فى القلب وصفاء فى الذهن اللّهم اغفر لى ولوالدى ولمن احسن إلي، اللّهم سهل لنا كل عسير وأرنا فى حياتنا ما يسرنا ويرضيك.

اللّهم أسكنّا الفردوس بجوار نبيك الكريم، إلهى إن كنت لا ترحم إلّا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلّا العاملين فمنّ للمقصرين، اللّهم عوّضنى عن كل شيء أحببته فخسرته، طابت له نفسى فذهب، صدقته فكذب، استأمنته فغدر، اللّهم ولا تشغلنى عنك وقربنى إليك، ربى ولا تذلّنى لسواك، اللّهم إن ضاقت الأحوال يوماً أوسعها برحمتك، يا رب استودعتك دعواتى فبشرنى بها من غير حولٍ منى ولا قوة.

إلهى وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، إلهى إن كنت لا تكرم فى هذا الشهر إلّا من أخلص لك فى صيامه فمن للمذنب المقصر إذا غرق فى بحر ذنوبه وآثامه، إلهى إن كنت لا ترحم إلّا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلّا العاملين فمن للمقصرين، إلهى ربح الصائمون، وفاز القائمون، ونجا المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا برحمتك وجد علينا بفضلك ومنتك واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللّهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك ومجدك، والصلاة والسلام على سيّدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق النور الذاتي، والسرّ السّارى فى سائر الأسماء والصفات، وعلى آله وصحبه وسلّم.

اللّهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التى فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التى فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا فى كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

إلهنا لا تحرمنا من نبيك الشفاعة، واجعل التقوى لنا أربح بضاعة، ولا تجعلنا فى شهرنا هذا من أهل التّفريط والإضاعة، وآمِنّا من خوفنا يوم تقوم الساعة، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللّهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن، اللّهم اجعلنا لكتابك من التّالين، ولك به من العاملين، وبالأعمال مخلصين وبالقسط قائمين، وعن النار مزحزحين، وبالجنات منعمين وإلى وجهك ناظرين.

اللّهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين، وعند ختمه من الفائزين، فنسألك اللّهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته فى كتابك، أو علّمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به فى علم الغيب عندك، أن تجعل القران الكريم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللّهم أحيينا مستورين، وأمتنا مستورين، وابعثنا مستورين، وأكرمنا بلقائك مستورين، اللّهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، اللّهم اشف مرضانا ومرضى المسلّمين، وارحم موتانا وموتى المسلّمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين، اللّهم تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا، اللّهم إنّك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

اللّهم أوردنا حوض نبيّك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، واجعله لنا شفيعاً، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبداً، ربنا قِنا عذاب النار، ربنا إننا سمعنا منادياً ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوفّنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رُسُلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلّمين والمسلّمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.

اللّهم إنا نسألك حبّك، وحبّ من يحبّك، وحبّ العمل الذى يقرّبنا إلى حبّك، وأصلح ذات بيننا، وأَلِّف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وجنّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا فى أسماعنا وأبصارنا وأقوالنا ما أحييتنا، وبارك لنا فى أزواجنا وذرّياتنا ما أبقيتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة، اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، اللّهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا أرحم الراحمين يا كريم.

اللّهم إنا نسألك برحمتك التى وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا، أن تُكفّر عنا سيئاتنا وأن تتولى أمرنا، أن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يا مُفرّج الكروب فرّج كربنا، واغفر ذنبنا، واستر عيبنا، وادخلنا برحمتك فى عبادك الصالحين.

اللّهم آت نفسى تقواها وزكّها أنت خير من زكّاها، أنت وليها ومولاها، اللّهم هبنا نفوساً مطمئنة تؤمن بلقائك، اللّهم إنّا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللّهم هيّئ لنا من أمرنا رَشَداً، واجعلنا من عبادك السعداء. اللّهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة فى الدين والدنيا والآخرة، اللّهم اجعلنا فى هذه الليلة من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا فى هذه الليلة من الذين تُسلّم عليهم الملائكة.

اللّهم اجعل دعائنا خالصاً لوجهك الكريم، اللّهم اكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبى عليه الصلاة والسلام، واجعل خير أيامنا يوم لقاك، اللّهم اجعلنا من الذين يقولون فيعلمون، ويعلمون فيخلصون، ويخلصون فيخلصون، ويخلصون فيُقبَلون، ويُقبَلون فينعمون، وينعمون فيشاهدون، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللّهم ألّف بين قلوب المسلّمين وألّف بين حكام المسلّمين بكلمة الحق والدين، ووفقهم للعمل بكتاب الله وسنة النبى الهادى الأمين، اللّهم صلّ صلاتك الكاملة وسلّم سلامك التام على سيّدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبى الأمّي، وعلى آله وصحبه وسلّم.