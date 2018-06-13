خبير قانونى يوضح عقوبة قتل أحد الزوجين للآخر.. تعرف عليها

كتب محمد محسوب

انتشرت مؤخرًا جرائم القتل خلال مشاجرات تقع بين الأزواج أو داخل الأسرة الواحدة، لأسباب متعددة أغلبها لا يكون ذا قيمة، لكن عقوبة القتل أثناء تلك المشادات أو المشاجرات تختلف من حالة لأخرى.

أحمد عبدالعال المحامى بالنقض ومجلس الدولة، قال لـ"اليوم السابع"، إن عقوبة القتل تختلف حسب ظروف الحالة، حيث إن عقوبة القتل غير العمد الناتج عن الضرب الذى أفضى إلى موت تتراوح بين من 3 إلى 7 سنوات.

وأضاف "عبد العال"، أنه لو تم الشروع فى القتل ارتكب جناية قتل عمد مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى، فإن العقوبة تشدد حسب التحقيقات، وتصل إلى الإعدام.