video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 12:14 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

حملات مداهمة للتصدى لشبكات تهريب البشر فى ألمانيا

الأربعاء، 13 يونيو 2018 11:11 ص
حملات مداهمة للتصدى لشبكات تهريب البشر فى ألمانيا الشرطة الألمانية ـ صورة أرشيفية
برلين (أ ش أ)
إضافة تعليق

شنت الشرطة الألمانية حملات مداهمة على عدد من المنازل فى مختلف أرجاء البلاد فى مسعى للتصدى لشبكات تهريب البشر.

وذكرت شبكة "ايه بى سي" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الحملات، التى شارك فيها المئات من أفراد الشرطة، تركز على مهربى البشر الذين يجلبون مواطنين من باكستان والهند من خلال ترتيب زيجات زائفة لهم فى ألمانيا.

وأوضح مدعو العموم أنه تم شن الحملات بدءا من صباح اليوم، وتم تفتيش عدد من المنازل فى مدن لايبزيج وأيلنبرج وهتشتد إلى جانب بلدات أخرى فى شرق البلاد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة الألمانية تؤكد عدم وجود "دافع إرهابى" للحادث فى كاتدرائية برلين

وكالة الأنباء الألمانية: شرطى ألمانى يطلق النار على رجل عند كاتدرائية برلين

إصابات خلال مداهمة الشرطة الألمانية لأحد مراكز اللجوء جنوب البلاد

شبكات تهريب البشر

المانيا

الشرطه الالمانيه

باكستان




لا تفوتك
شركة المترو تعلن مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة فى أيام العيد

شركة المترو تعلن مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة فى أيام العيد

ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجعية لعام 2017

ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجعية لعام 2017

اعرف أحوال "الفراعنة" قبل انطلاق المونديال.. أحلام الملايين تتوقف على محمد صلاح.. الحضرى يستعد لكتابة التاريخ.. الننى وفايز يطالبان الجماهير بالمساندة.. وجلسة تصوير "الفيفا" تؤكد ارتفاع الروح المعنوية للمنتخب

اعرف أحوال "الفراعنة" قبل انطلاق المونديال.. أحلام الملايين تتوقف على محمد صلاح.. الحضرى يستعد لكتابة التاريخ.. الننى وفايز يطالبان الجماهير بالمساندة.. وجلسة تصوير "الفيفا" تؤكد ارتفاع الروح المعنوية للمنتخب

أبرز أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل "ضد مجهول".. فراس سعيد يرسل ورقة طلاق غادة عبد الرازق.. ودياب يسرق أموال زوج شقيقته من مكتبه.. واتفاق غادة ومحمد جمعة لتسليم قاتل ابنتها

أبرز أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل "ضد مجهول".. فراس سعيد يرسل ورقة طلاق غادة عبد الرازق.. ودياب يسرق أموال زوج شقيقته من مكتبه.. واتفاق غادة ومحمد جمعة لتسليم قاتل ابنتها

"الثروة المعدنية" تتسلم 1.1 مليون دولار أرباح منجم السكرى

"الثروة المعدنية" تتسلم 1.1 مليون دولار أرباح منجم السكرى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة