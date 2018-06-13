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حركة طالبان تعرض إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة

الأربعاء، 13 يونيو 2018 08:50 ص
حركة طالبان تعرض إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول(أ ش أ)
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عرض زعيم حركة طالبان الملا هيبة الله أخوندزاده، إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة فى محاولة لإنهاء الصراع الدائر.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن الملا هيبة الله قوله فى بيان أصدره قبل عيد الفطر المبارك :" الطريق الوحيد لإنقاذ أنفسنا من كل هذه الكوارث هو أن تغادر جميع القوات الأمريكية والقوات المحتلة الأخرى بلادنا وأن تتشكل حكومة مستقلة إسلامية داخل أفغانستان. لقد بدأ جهادنا لهذا الغرض، وحافظنا على أبواب التفاهم والمفاوضات مفتوحة للوصول إلى هذا الهدف."

وأضاف " إذا كان المسئولون الأمريكيون يؤمنون حقا بإنهاء سلمى للوضع الأفغانى، فعليهم أن يقدموا أنفسهم مباشرة إلى طاولة المفاوضات حتى يتم تسوية الصراع الدائر. الخطأ الأكبر الذى يقترفه المسئولون الأمريكيون هو أنهم يتعاملون مع كل مشكلة بالعناد، لكن القوة لا يمكن أن تسفر عن نتائج فى كل حالة."

يأتى هذا فى الوقت الذى تُبذل فيه جهود لبدء المفاوضات من أجل المصالحة التى تقودها أفغانستان.

 


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