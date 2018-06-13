حجوزات العيد تخطت 76% بفنادق العين السخنة والأسعار تبدأ من 5 آلاف جنيه

كتبت ميرفت رشاد

كشف مؤشر الحجز الإلكترونى لموقع " بوكينج" عن ارتفاع نسب حجوزات الفنادق والمنتجعات السياحية العين السخنة، بنحو 76% بإجازة عيد الفطر المبارك خلال الفترة من 14 إلى 18 يونيو الجارى، وتراوحت الأسعار من 5.535 جنيها حتى 16.410 ألف جنيه، وفقا للدرجة النجومية للفندق.

منتجع وجولف جاز ليتل فينس 5 نجوم: 16.410 ألف جنيه سعر 4 ليالى شامل إفطار وعشاء.





منتجع كانون سخنة بإدارة فنادق أكور 4 نجوم: 9.975 ألف جنيه سعر 4 ليالى شامل إفطار وعشاء.





فندق ستيلا دى مارى سى كلوب ـ 4 نجوم: 8.631 ألف جنيه لـ4 ليالى شامل إفطار وعشاء.

إيليت ريزيدنس آند أكوا بارك 4 نجوم: 12.542 ألف جنيه لـ4 ليالى شامل إفطار وعشاء.





فندق ومنتزه مائى تيدا سويس إن بلازا 4 نجوم: 8.611 ألف جنيه لـ4 ليالى شامل إفطار وعشاء.





فندق الجبل سخنة 3 نجوم : 5.535 ألف جنيه لـ4 ليالى شامل الإفطار فقط.



