video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 10:32 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

حجوزات العيد تخطت 76% بفنادق العين السخنة والأسعار تبدأ من 5 آلاف جنيه

الأربعاء، 13 يونيو 2018 09:00 ص
حجوزات العيد تخطت 76% بفنادق العين السخنة والأسعار تبدأ من 5 آلاف جنيه قرى سياحية - أرشيفية
كتبت ميرفت رشاد
إضافة تعليق

كشف مؤشر الحجز الإلكترونى لموقع " بوكينج" عن ارتفاع نسب حجوزات الفنادق والمنتجعات السياحية العين السخنة، بنحو 76% بإجازة عيد الفطر المبارك خلال الفترة من 14 إلى 18 يونيو الجارى، وتراوحت الأسعار من 5.535 جنيها حتى 16.410 ألف جنيه، وفقا للدرجة النجومية للفندق.

منتجع وجولف جاز ليتل فينس 5 نجوم: 16.410 ألف جنيه سعر 4 ليالى شامل إفطار وعشاء.

8
 

منتجع كانون سخنة بإدارة فنادق أكور 4 نجوم: 9.975 ألف جنيه سعر 4 ليالى شامل إفطار وعشاء.

2
 
 
فندق ستيلا دى مارى سى كلوب ـ 4 نجوم: 8.631 ألف جنيه لـ4 ليالى شامل إفطار وعشاء.
 
7
 
 
إيليت ريزيدنس آند أكوا بارك 4 نجوم: 12.542 ألف جنيه لـ4 ليالى شامل إفطار وعشاء.

6
 

فندق ومنتزه مائى تيدا سويس إن بلازا 4 نجوم: 8.611 ألف جنيه لـ4 ليالى شامل إفطار وعشاء.

4
 

فندق الجبل سخنة 3 نجوم : 5.535 ألف جنيه لـ4 ليالى شامل الإفطار فقط.

5
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غرفة شركات السياحة: فنادق الإسكندرية كاملة العدد فى عيد الفطر

رئيس تنشيط السياحة: ارتفاع مؤشر حجوزات العرب خلال إجازة العيد

العين السخنة

الفنادق

عيد الفطر

اخبار مصر

اخبار السياحة

اخبار الاقتصاد

اجازة عيد الفطر




لا تفوتك
شركة المترو تعلن مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة فى أيام العيد

شركة المترو تعلن مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة فى أيام العيد

ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجعية لعام 2017

ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجعية لعام 2017

اعرف أحوال "الفراعنة" قبل انطلاق المونديال.. أحلام الملايين تتوقف على محمد صلاح.. الحضرى يستعد لكتابة التاريخ.. الننى وفايز يطالبان الجماهير بالمساندة.. وجلسة تصوير "الفيفا" تؤكد ارتفاع الروح المعنوية للمنتخب

اعرف أحوال "الفراعنة" قبل انطلاق المونديال.. أحلام الملايين تتوقف على محمد صلاح.. الحضرى يستعد لكتابة التاريخ.. الننى وفايز يطالبان الجماهير بالمساندة.. وجلسة تصوير "الفيفا" تؤكد ارتفاع الروح المعنوية للمنتخب

أبرز أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل "ضد مجهول".. فراس سعيد يرسل ورقة طلاق غادة عبد الرازق.. ودياب يسرق أموال زوج شقيقته من مكتبه.. واتفاق غادة ومحمد جمعة لتسليم قاتل ابنتها

أبرز أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل "ضد مجهول".. فراس سعيد يرسل ورقة طلاق غادة عبد الرازق.. ودياب يسرق أموال زوج شقيقته من مكتبه.. واتفاق غادة ومحمد جمعة لتسليم قاتل ابنتها

"الثروة المعدنية" تتسلم 1.1 مليون دولار أرباح منجم السكرى

"الثروة المعدنية" تتسلم 1.1 مليون دولار أرباح منجم السكرى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة