"توماس كوك" العالمية تضاعف أعداد السياح البلجيكيين لمصر خلال الصيف

كتبت ميرفت رشاد

قال حسام الشاعر، رئيس مجموعة سكاى ماكس الشريكة لـ "توماس كوك العالمية" وهى أكبر شركة مصدرة للسائحين من بلجيكا إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية، إن أعداد السياح البلجيكيين الوافدين خلال موسم صيف 2018 تضاعفت مقارنة بالعام الماضى، وأنها ستستمر فى دفع الطلب على المقاصد المصرية وفقا لتصريحات يان ديكايسر الرئيس التنفيذى لتوماس كوك بلجيكا.

وأضاف الشاعر، فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، أن تضاعف أعداد السائحين البلجيكيين إلى مصر هذا الصيف، جاء نتيجة قيام شركة توماس كوك العالمية بمضاعفة عدد الرحلات الأسبوعية المباشرة من مطار بروكسل إلى مختلف المقاصد الشاطئية المصرية حيث تعتبر الشركة أكبر مصدر للسائحين من بلجيكا إلى مصر .

وأوضح أن زيادة الطلب على مصر تعدت نسبة الـ 90 % مقارنة بالعام الماضي، حيث أصبحت مصر من أكثر خمس وجهات مطلوبة على مستوى العالم كما شهد موسم الشتاء أيضا نسبة طلب تزيد عن 60% مقارنة بمثيله السابق.

وقد صرح يان ديكايسر، الرئيس التنفيذي لتوماس كوك بلجيكا، بأنهم مؤمنون بالاستمرار فى الاستثمار في مصر لأنها أحد أهم المقاصد للشركة فى بلجيكا، بالإضافة إلى أنها تتعاون مع مختلف شركات الفنادق بالمناطق الشاطئية المصرية بالغردقة وشرم الشيخ و مرسى علم لتقديم أفضل منتج سياحى للسائح البلجيكى، كما يعد هذا النمو القوى خير دليل عَلى عشق السائح البلجيكى لقضاء إجازته فى مصر.