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تمثال شمعى للمغنى إد شيران فى مقهى للقطط بلندن

الأربعاء، 13 يونيو 2018 08:56 ص
تمثال شمعى للمغنى إد شيران فى مقهى للقطط بلندن إد شيران
رويترز
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أحيا المغنى البريطانى إد شيران حفلات فى ملاعب مكتظة بالجماهير حول العالم... والآن انضم مقهى للقطط فى لندن إلى قائمة الأماكن التى يظهر فيها شيران أو بالأحرى تمثال شمعى له.

فلقد كشف متحف مدام توسو للشمع عن تمثال للمغنى الذى تتصدر أغانيه قوائم الأغانى فى مقهى ليدى ديناه للقطط فى لندن الذى يتناول زائروه المشروبات وهم يداعبون القطط ويلعبون معها.

وظهر تمثال شيران أمس الثلاثاء حاملا الوشوم الكثيرة على جسد المغنى الشهير وفى يده جيتار فيما كانت القطط تأكل الحلوى وتلهو حوله.

وقال إدوارد فولر المدير العام لمتحف مدام توسو فى لندن فى بيان "ولكونه (شيران) شخصا محبا للحيوانات الأليفة، شعرنا أنه سيوافق على وجود التمثال فى مقهى القطط الشهير فى لندن".

وسينقل التمثال الشمعى لشيران قريبا إلى المتحف الشهير حيث سيتسنى للزور رؤيته اعتبارا من الأسبوع المقبل.

 

 


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