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الأربعاء، 13 يونيو 2018 04:54 م
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تعيين الدكتور محمد السيد بدر عميدا لكلية الإعلام بميونخ

الأربعاء، 13 يونيو 2018 04:38 م
تعيين الدكتور محمد السيد بدر عميدا لكلية الإعلام بميونخ الدكتور محمد السيد بدر
كتبت ريهام عبد الله
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عينت كلية الإعلام بمدينة ميونخ الألمانية الدكتور المصرى محمد السيد بدر، عميدا للكلية، عقب منافسة مع 17 أستاذا ألمانيا.

وهنأت السفارة الألمانية لدى القاهرة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، الدكتور محمد السيد، على تقلده المنصب، وقالت: "نهنئ الدكتور المصري الشاب محمد السيد بدر لتوليه منصب عميد كلية الإعلام بمدينة ميونخ في ألمانيا، عقب منافسة مع 17 أستاذًا ألمانيًا.. نتمنى لك التوفيق في المنصب الجديد!".

وأضافت: "بدر يعد أصغر مغترب في ألمانيا، (39 سنة) وهو من مواليد مدينة الإسكندرية، وقد تقلد منصب أفضل أستاذ جامعي في ألمانيا لعام 2017 بعد منافسة مع 72 أستاذًا ألمانيًا، بالإضافة إلى أنه قام بإنشاء برامج الإعلام المشتركة بين جامعتي ويست مينستر في لندن وماكروميديا في ميونخ، كما يرجع له الفضل في إثراء التعاون العلمي والثقافي في مجال الإعلام ومجالات أخرى بين الجامعتين العريقتين، فخر مصر".

 

 

السفارة الألمانية بالقاهرة
السفارة الألمانية بالقاهرة

 


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