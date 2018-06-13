تعرف على حقيقة إصدار ورقة ‏نقدية فئة 500 جنيه مصرى من البنك المركزى

كتبت هند مختار

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن صورة لورقة ‏نقدية فئة 500 جنيه صادرة عن البنك ‏المركزى المصرى وبتوقيع من ‏هشام رامز محافظ البنك ‏السابق، تواصل المركز مع البنك ‏المركزى المصرى، ‏والذى نفى صحة تلك الأنباء تمامًا.

وأكد البنك المركزى المصرى، على أنه لم يصدر أى ‏ورقة ‏نقدية فئة 500 جنيه، مشددًا على أن الورقة النقدية ‏المتداولة على مواقع التواصل ‏الاجتماعى غير صحيحة على ‏الإطلاق، بدليل أن وجه الورقة النقدية موقع عليها هشام ‏رامز، محافظ البنك المركزى السابق، وبتاريخ إصدار 15 ‏نوفمبر 2016، فى حين ‏أن فترة رئاسة هشام رامز للبنك ‏المركزى المصرى كانت قد انتهت فى 27 ‏نوفمبر 2015 وهو ‏ما يؤكد أن تلك الورقة النقدية مزيفة.‏