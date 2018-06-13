تعرف على حقيقة إصدار ورقة ‏نقدية فئة 500 جنيه مصرى من البنك المركزى

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن صورة لورقة نقدية فئة 500 جنيه صادرة عن البنك المركزى المصرى وبتوقيع من هشام رامز محافظ البنك السابق، تواصل المركز مع البنك المركزى المصرى، والذى نفى صحة تلك الأنباء تمامًا.
وأكد البنك المركزى المصرى، على أنه لم يصدر أى ورقة نقدية فئة 500 جنيه، مشددًا على أن الورقة النقدية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى غير صحيحة على الإطلاق، بدليل أن وجه الورقة النقدية موقع عليها هشام رامز، محافظ البنك المركزى السابق، وبتاريخ إصدار 15 نوفمبر 2016، فى حين أن فترة رئاسة هشام رامز للبنك المركزى المصرى كانت قد انتهت فى 27 نوفمبر 2015 وهو ما يؤكد أن تلك الورقة النقدية مزيفة.
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