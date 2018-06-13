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الأربعاء، 13 يونيو 2018 06:51 م
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تعرف على حقيقة إصدار ورقة ‏نقدية فئة 500 جنيه مصرى من البنك المركزى

الأربعاء، 13 يونيو 2018 05:39 م
تعرف على حقيقة إصدار ورقة ‏نقدية فئة 500 جنيه مصرى من البنك المركزى مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن صورة لورقة ‏نقدية فئة 500 جنيه صادرة عن البنك ‏المركزى المصرى وبتوقيع من ‏هشام رامز محافظ البنك ‏السابق، تواصل المركز مع البنك ‏المركزى المصرى، ‏والذى نفى صحة تلك الأنباء تمامًا.

 

وأكد البنك المركزى المصرى، على أنه لم يصدر أى ‏ورقة ‏نقدية فئة 500 جنيه، مشددًا على أن الورقة النقدية ‏المتداولة على مواقع التواصل ‏الاجتماعى غير صحيحة على ‏الإطلاق، بدليل أن وجه الورقة النقدية موقع عليها هشام ‏رامز، محافظ البنك المركزى السابق، وبتاريخ إصدار 15 ‏نوفمبر 2016، فى حين ‏أن فترة رئاسة هشام رامز للبنك ‏المركزى المصرى كانت قد انتهت فى 27 ‏نوفمبر 2015 وهو ‏ما يؤكد أن تلك الورقة النقدية مزيفة.‏


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