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الأربعاء، 13 يونيو 2018 03:40 ص
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تعرف على الخدمات المقدمة من هيئة نظافة القاهرة × 9 معلومات

الأربعاء، 13 يونيو 2018 03:00 ص
تعرف على الخدمات المقدمة من هيئة نظافة القاهرة × 9 معلومات سيارات نظافة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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تعد الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة من أهم الهيئات الخدمية بالعاصمة، ويقع على عاتقها مسئولية كبيرة، لما لها من احتكاك مباشر بالشارع وتعد المسئول الأول عن نظافة شوارع العاصمة.

وفى السطور التالية يرصد اليوم السابع أهم ما تقوم به الهيئة .

[1] جمع القمامة والمخلفات بجميع صورها من مختلف مصادرها ونقلها إلى الأماكن المحددة لتجميعها ثم التخلص منها.

[2] إنشاء إدارة مصانع تحويل القمامة إلى سماد عضوى.

[3] إجراء الاصلاحات العاجلة بالشوارع والطرق إلى أن يقوم المرفق المختص بأجراء الاصلاحات اللازمة.

[4] اتخاذ الاجراءات والتدابير العاجلة لإزالة المخلفات الناتجة عن أعمال الحفر فى الشوارع.

[5] العناية بالحدائق العامة وغرس الأشجار بالميادين والشوارع والطرق.

[6] توفير العمالة المدرية على أعمال النظافة وتدبير الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة.

[7] انشاء الحدائق العامة الخاصة بمحافظة القاهرة فى جميع المناطق.

[8] القيام بأعمال الإنارة العامة بالأعمدة بشوارع القاهرة المختلفة.

[9] القيام بالمساعدات الرئيسية من خلال الانقاذ المركزى في حالات الإزالات والكوارث مثل انهيار المنازل ورفع الانقاض.


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