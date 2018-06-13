تعرف على إجراءات تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2018

كتب وائل ربيعي

أتاح قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى لطلبة الثانوية العامة خدمة تسجيل اختبارات القدرات عن طريق التنسيق الإلكترونى للراغبين فى القبول بإحدى الكليات التى يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات التى تجرى بهذه الكليات قبل تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإليكتروني، وذلك فى الفترة الممتدة من يوم الثلاثاء الموافق 3 / 7 / 2018 وحتى يوم الاثنين الموافق 23 / 7 / 2018 ، وهذه الكليات هي:-

كليات التربية الرياضية. شعبتى التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة). كليات الفنون التطبيقية بجامعات ( حلوان ـ دمياط – بنها – بنى سويف ). كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان. كلية التربية الفنية جامعة المنيا . شعبتى التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس.شعبة التربية الفنية بكلية التربية بالسويس جامعة السويس.

ويتم تسجيل موعد اختبارات القدرات عن طريق شبكة الانترنت لاختيار الكليات التى يرغب الطالب في اداء الاختبار بها على الموقع التالى : هنا

عملية تسجيل الطالب عن طريق شبكة الإنترنت كالآتى:

ا- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

ب – ستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن ( رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب علمية– هندسية– أدبية) وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على شبكة الانترنت الخاصة بالطالب .

ج – تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات واماكن اداء هذة الاختبارات والمواعيد المحددة للطالب.

د – يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية مع العلم بان اختبارات قدرات كليات التربية الرياضية ثلاثة ايام متتالية .

عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن اداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني .

· تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات،وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

· يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج اخري بعد اغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مره واحده لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مره أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع الطلاب .