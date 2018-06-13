تشكيل محور ألمانى نمساوى إيطالى لمكافحة الهجرة غير الشرعية

(أ ف ب)

أعلن المستشار النمساوى سيباستيان كورتز أن وزراء الداخلية المتشددين فى كل من النمسا والمانيا وإيطاليا قاموا بتشكيل "محور" للتصدى للهجرة غير الشرعية إلى أراضى الاتحاد الأوروبى.

ورحب كورتز "بالتعاون الايجابى الذى نرغب فى تطويره بين روما وفيينا وبرلين اعتقد بأنه يؤشر الى تعاون سيسهم فى خفض الهجرة غير الشرعية إلى اوروبا". واضاف كورتز الذى تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى فى 1يوليو "نعتقد أن محور الراغبين ضرورى لمكافحة الهجرة غير الشرعية". وجاءت تصريحاته عقب محادثات مع وزير الداخلية الألمانى هورست سيهوفر فى برلين.

ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، دول الاتحاد الاوروبى إلى العمل معا من أجل إيجاد الحلول لمسألة تدفق المهاجرين غير الشرعيين على أوروبا.

وقالت ميركل فى تصريحات لها - حسبما نقل راديو (سوا) الأمريكى - " اعتقد أن هناك عدة تغيرات يجب أن تتم وذلك بالتشاور فيما بيننا، وأننا بحاجة إلى التغير على نحو عاجل ".

وأعربت عن خشيتها من أن يلحق التدفق الكبير للهجرة غير الشرعية ضررا كبيرا بأوروبا، قائلة أن " مسألة الهجرة غير الشرعية الضخمة هى مسألة ينبغى أن نتصدى لها نحن فى أوروبا من حيث المضمون"، مشددة على ضرورة التمسك بالقوانين الأوروبية فى مسألة الهجرة .