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الأربعاء، 13 يونيو 2018 04:56 م
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ترامب يعرب عن سروره بفوز ملف أمريكا الشمالية باستضافة مونديال 2026

الأربعاء، 13 يونيو 2018 03:35 م
ترامب يعرب عن سروره بفوز ملف أمريكا الشمالية باستضافة مونديال 2026 الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ف ب
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أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأربعاء عبر تويتر عن سروره بفوز الترشيح المشترك للولايات المتحدة وكندا والمكسيك لاستضافة كأس العالم فى كرة القدم 2026.

وكتب ترامب "الولايات المتحدة اضافة الى المكسيك وكندا حصلوا على بطولة كأس العالم. تهانينا. تم بذل الكثير من العمل الجاد".

واستضافت الولايات المتحدة بطولة كأس العالم فى 1994، بينما استضافتها المكسيك فى 1970 و1986، ولم تستضف كندا هذه البطولة مطلقا فى السابق.

ورغم أن الدول الثلاث ستستضيف البطولة فى 2026 إلا أن 60 من مبارياتها ال80 التى يشارك فيها 48 فريقا ستجرى فى الولايات المتحدة التى ستستضيف كافة المباريات من ربع النهائى فى البطولة حتى المباراة النهائية.

وكان رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم السويسرى جانى إنفانتينو اعلن فى نهاية عملية تصويت جرت الاربعاء "لدينا فائز، تم اختيار المكسيك، كندا، الولايات المتحدة من قبل كونجرس الفيفا لاستضافة كأس العالم 2026"، ونال الملف المشترك 134 صوتا مقابل 65 صوتا لملف المغرب.


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