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ترامب يتهم "أوبك" بالتسبب فى رفع أسعار النفط

الأربعاء، 13 يونيو 2018 02:03 م
ترامب يتهم "أوبك" بالتسبب فى رفع أسعار النفط ترامب
(أ ف ب)
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اتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاربعاء منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) بالتسبب برفع اسعار النفط وذلك فى تغريدة بعد عودته من سنغافورة فى ختام قمة تاريخية مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ اون.

وكتب الرئيس فى تغريدة "أسعار النفط مرتفعة جدا، اوبك تقوم بذلك مجددا. هذا ليس امرا جيدا" فيما ابدى منتجان كبيران - السعودية وروسيا - رغبتهما فى بحث زيادة الانتاج خلال الاجتماع المقبل للمنظمة فى 22 يونيو فى فيينا.

وتراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بفعل زيادة الإمدادات فى الولايات المتحدة وتوقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد تخفف القيود على تخفيضات الإنتاج الطوعية.

تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 52 سنتا أو 0.7 % إلى 75.36 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 49 سنتا أو 0.7 % إلى 65.87 دولار للبرميل.

وبدأت أوبك وبعض المنتجين المستقلين ومنهم روسيا خفض الإنتاج منذ عام 2017 لخفض تخمة المعروض العالمى ورفع الأسعار.

وقالت أوبك أمس الثلاثاء، إن توقعات سوق النفط فى النصف الثانى من العام الحالى تسودها ضبابية شديدة وحذرت من مخاطر نزولية فى الطلب.

وتجتمع أوبك فى فيينا يوم 22 يونيو الجارى فى فيينا بالنمسا لمناقشة سياسة الإنتاج المستقبلية.

وفى الولايات المتحدة ذكر معهد البترول الأمريكى، أمس الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام زادت بمقدار 830 ألف برميل فى الأسبوع المنتهى فى الثامن من يونيو إلى 433.7 مليون برميل.

ومع ارتفاع الإنتاج فى روسيا مجددا فوق 11 مليون برميل يوميا فى يونيو وصعود الإنتاج السعودى مجددا فوق عشرة ملايين برميل يوميا، فإن الإمدادات من أكبر 3 منتجين تزيد.


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