ترامب: كوريا الشمالية لم تعد تشكل تهديدا نوويا

رويترز

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعد عودته إلى الولايات المتحدة فى أعقاب قمة تاريخية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إن بيونجيانج لم تعد تشكل تهديدا نوويا.

وكتب ترامب على تويتر "يمكن للجميع أن يشعروا الآن بقدر أكبر من الأمان مقارنة بما كان عليه الحال فى اليوم الذى توليت فيه المنصب. لم يعد هناك تهديد نووى من كوريا الشمالية. الاجتماع مع كيم جونج أون كان تجربة مثيرة وإيجابية جدا. هناك إمكانيات هائلة تنتظر كوريا الشمالية فى المستقبل!"

وأضاف أن كوريا الشمالية لم تعد "أكبر وأخطر مشكلة" بالنسبة للولايات المتحدة.