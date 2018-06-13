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الأربعاء، 13 يونيو 2018 10:11 م
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تحرير 383 مخالفة مرورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات فى مطروح

الأربعاء، 13 يونيو 2018 08:38 م
تحرير 383 مخالفة مرورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات فى مطروح حمله مروريه - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير الأمن، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 383 مخالفة مرورية وتحصيل 6 ألاف جنيه غرامات فورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.
 
قال مدير أمن مطروح، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 56 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.
 
 
كما تم أخذ عينات عشوائية من 28  من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 2 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة.
 
و فى ذات السياق تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 110 حكما قضائيا، وفحص 12 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية.
 
 

 


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