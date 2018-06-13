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تحرير 1330 مخالفة متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 10:51 ص
تحرير 1330 مخالفة متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - صورة أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة من إدارة المرور بنطاق مديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن وبرئاسة قيادات المديرية لتأكيد انضباط الشارع ومراعاة حقوق الإنسان وحسن المعاملة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 1330 مخالفه متنوعة، شملت 138حالة انتظار خاطئ تم رفعها بالونش، 70 سيارة بدون رخصه قيادة، 64 سيارة بدون رخصه تسيير، 47 حالة حالات ضبط توك توك وتسليمه، 8 دراجات نارية بدون لوحات حالات ضبط مخالفات على نموذج 125 مرور، كما تم ضبط 992 مخالفة فى مجال ضبط السيارات المتروكة وضبط 10 سيارات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
 
كما شنت المديرية حملة مكبرة بالظهير الصحراوى بمدينة السادات، ضمت ضباط الإدارة ووحدة مباحث المركز أسفرت عن فحص 9 مزارع و48 شخصا جنائيا تبين أنهم غير مطلوبين فى مجال فحص الشقق المفروشة، كما تم فحص 91 شقة مفروشة و217 شخصا جنائيا من قاطنيها بدائرة مركز السادات تبين أنهم غير مطلوبين وفى مجال فحص الأجانب تم فحص 4 سوريين تبين أن إقامتهم سارية كما تم ضبط  قضيتين مخالفة المحال العام بدائرة مركز السادات.
 
وقامت المديرية بحملة مكبرة أسفرت عن فحص 10 سيارات متروكة حيث قام خبراء المفرقعات بفحصها وتعقيمها وتبين سلبيتها،وتم الكشف عن السيارات وتبين أنه غير مبلغ بسرقتها وجارى استدعاء مالكى السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة.
 
 
 
 

 


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