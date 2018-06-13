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تجديد حبس مزور أختام الجهات الحكومية فى السويس 15 يوما

الأربعاء، 13 يونيو 2018 10:40 ص
تجديد حبس مزور أختام الجهات الحكومية فى السويس 15 يوما حبس - صورة أرشيفية
السويس- سيد نون
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قررت النيابة العامة بالسويس تجديد حبس "م.ح" 15 يوما، على ذمة التحقيقات لاتهامه بتزوير أوراق وأختام خاصة بالجهات الحكومية.
 

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، قد تلقى اخطارا من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، من ضبط أكبر مزور يقوم بتزوير أوراق وأختام الخاصة ببعض الجهات الحكومية.


وتمكن ضباط الأموال العامة من ضبط "م.ح"  صاحب محل كمبيوتر بحى الأربعين 32 عاما داخل محله الخاص بيه.


وخلال تفتيش المحل تم العثور على أجهزة الكمبيوتر المستخدمة فى عمليات التزوير فى إصدار تصاريح شهادات و فواتير خاصة ببعض الجهات الحكومية 

 


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