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تجديد حبس متهم 15 يوما فى قضية المحور الإعلامى الإخوان "مكملين 2"

الأربعاء، 13 يونيو 2018 03:49 م
تجديد حبس متهم 15 يوما فى قضية المحور الإعلامى الإخوان "مكملين 2" محكمة -أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، بحبس إسلام خ، 15 يوما على خلفية التحقيقات فى القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

 

 وتعتبر القضية 441، استكمالا لقضية أخرى، يواجه فيها عددا من الصحفيين والقائمين على مجال النشر نفس الاتهامات وهى القضية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة باسم قضية "المحور الإعلامى لجماعة الإخوان أو قضية "مكملين 2".

 


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