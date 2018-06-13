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تجديد حبس عاطل وربة منزل احترفا تزوير الشهادات الجامعية وبيعها بالهرم

الأربعاء، 13 يونيو 2018 02:22 م
تجديد حبس عاطل وربة منزل احترفا تزوير الشهادات الجامعية وبيعها بالهرم محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عاطل يبلغ من العمر 33 عامًا؛ وزوجته ربة منزل 35 عامًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بعدما وجهت لهم اتهامات بالتزوير.

 

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين عملوا على تزوير وبيع الشهادات الجامعية، مقابل مبالغ مالية تبلغ 15 ألف جنيه لشهادة بكالوريوس الطب و5 آلاف جنيه لشهادة الحقوق، وانهم تولوا بيع تلك الشهادات عن طريق البريد السريع، وتحصلهم على المبالغ المالية عن طريق حوالات بريدية.

 

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهم طابعتين ليزر ألوان، وماكينة طباعة أختام، وجهاز كمبيوتر، و2 هارد ديسك، وجهاز لاب توب، و46 حبارة، وسخان تغليف، وأوراق وأدوات تستخدم فى التزوير، و275 خاتم شعار الجمهورية لهيئات حكومية وجامعات مختلفة، وعدد كبير من الشهادات المزورة، وطبنجة صوت، وحوالات بريدية بـ54 ألف جنيه، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى.


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