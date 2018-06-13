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بدء مناقشة مشاريع قسم الإعلام بآداب حلوان الأسبوع المقبل

الأربعاء، 13 يونيو 2018 07:00 م
بدء مناقشة مشاريع قسم الإعلام بآداب حلوان الأسبوع المقبل الدكتور ماجد نجم - رئيس جامعة حلوان
كتب وائل ربيعي
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ينظم قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان مشاريع تخرج دفعة 2017/2018 لشعب " الإذاعة والتلفزيون، الصحافة، العلاقات العامة والإعلام"، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان.

 

أكد الدكتور ماجد نجم، على أن جامعة حلوان تهتم بالإعلام لما له من تأثير على الجماهير لذى نسعى دائما لتخريج طلاب لديهم شرف المهنة ويعملون وفق المواثيق الإعلامية فى وجود عدد كبير من الإعلاميين البارزين لتحكيم مشاريع الطلاب.

 

وتناقش مشروعات شعبة الإذاعة والتلفزيون فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الإحد الموافق 24/6/2018، كما تناقش مشروعات شعبة الصحافة فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين الموافق 25/6/2018، ومشروعات شعبة العلاقات العامة والإعلام فى تمام الساعه العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 27/6/2018، بقاعة الدكتور حسن حسنى بالحرم الجامعى.

 


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جامعة حلوان

الدكتور ماجد نجم

الإعلام




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