بدء احتفالية محافظة القاهرة لتسليم 24 دراجة بخارية لذوى الاحتياجات الخاصة

ماجد تمراز

بدأت منذ قليل، احتفالية تسليم محافظة القاهرة 24 دراجة بخارية "موتوسيكل" لذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة، وذلك ضمن مساهمات المجتمع المدنى والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تساهم دائماً فى دعم المواطنين بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى بالقاهرة وديوان عام المحافظة.

يقام الحفل، بحضور المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقتين الشمالية والغربية، والدكتورة جيهان عبد الرحمن، نائبة المحافظ للمنطقة الجنوبية، ومحمد أحمد السيد، مدير مديرية التضامن الإجتماعى، وعز الدين فرغل، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية فى القاهرة، وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدنى.