انتشال جثة غريق بمنطقة الشاطبى فى الإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية، من انتشال جثة غريق بشاطئ الشاطبى، حيث تلقى اللواء محمد الشريف اخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية، بتمكن قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة غريق الشاطبى فى المحضر رقم 4856 / 2018 إدارى قسم شرطة باب شرقى بشأن غرق "أ م ج" أثناء استحمامه بمياه البحر بشاطئ الشاطبى دائرة القسم ولم تظهر جثته حتى الآن.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى بإدارة الحماية المدنية، من انتشال جثة المذكور بشاطئ البحر بمنطقة الإبراهيمية، يرتدى لباس البحر وبمناظرته تبين عدم وجود إصابات ظاهريه، وبسؤال والده "م ج ج" 41 سنة عامل، أروى بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاة ابنه.

وتحرر المحضر رقم 22 أحوال القسم، وإرفاق بالمحضر الأصلى، وبالعرض على النيابة قررت انتداب كبير مفتشى الصحة لتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفى، وإعداد التقرير اللازم.