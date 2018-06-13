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اليوم.. سعد الحريرى يبحث العلاقات اللبنانية – الروسية مع بوتين

الأربعاء، 13 يونيو 2018 08:58 ص
اليوم.. سعد الحريرى يبحث العلاقات اللبنانية – الروسية مع بوتين سعد الحريرى
بيروت (أ ش أ)
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يعقد رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى بالعاصمة الروسية موسكو، اليوم، لقاء ثنائيا مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يتم خلاله بحث آخر التطورات فى لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية اللبنانية – الروسية.

صرحت بذلك اليوم مصادر بـ (تيار المستقبل) اللبنانى الذى يرأسه الحريرى.

كان "الحريرى" قد وصل فى ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى العاصمة الروسية موسكو، للقاء "بوتين" والمشاركة غدا فى حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم ( مونديال روسيا 2018 ) وحضور المباراة الأولى بين روسيا والمملكة العربية السعودية إلى جانب عدد من رؤساء الدول.

 


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لبنان

روسيا

بوتين

زياره الحريرى لروسيا




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